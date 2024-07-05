"Грошові мули": українців застерігають від шахрайства з кредитними картками

В соціальних мережах з'явилися привабливі оголошення, що пропонують здати банківську картку в оренду за "символічну" плату. За цими пропозиціями ховається небезпечна шахрайська схема.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

"Також можуть траплятися оголошення з пропозицією легкої роботи, де "роботодавець" відразу просить номер картки для зарахування "зарплати", або з пропозицією відкрити банківський рахунок на своє ім’я для отримання та переказу коштів від імені іншої особи", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про діяльність грошових мулів або "дропів" – це особи, які дають змогу третій особі (шахраю) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для проведення операцій з коштами незаконного походження.

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Дропи перераховують незаконно отримані кошти через різні банківські рахунки, використовуючи свої платіжні картки. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу слідства. Такий процес дає змогу злочинним групам працювати в різних країнах, залишаючись у тіні.

Зазвичай, вони перераховують кошти, які були отримані через торгівлю наркотиками, людьми, тероризм, фішинг та інші тяжкі злочини.

"Дропи" є співучасниками злочинів і можуть понести серйозну кримінальну відповідальність: штрафи, конфіскацію майна та навіть позбавлення волі.

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Як захистити себе:

Не погоджуйтесь на сумнівні пропозиції легкого заробітку.

Якщо ви зрозуміли, що стали "дропом", негайно зверніться до кіберполіції та банку.

Економічна правда.