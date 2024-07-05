Аудитори розповіли про схему приватизації службових квартир НАУ

Державна аудиторська служба України в результаті ревізії викрила схему виведення зі складу Національного авіаційного університету службового житла з його подальшою приватизацією.

Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

"Нехтуючи вимогами чинного законодавства та власного Статуту, керівництво НАУ вивело зі складу навчального закладу 32 квартири у м. Київ (з оцінною вартістю 26,4 млн грн), які надалі приватизувалися", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, аудитори стверджують, що неодноразово у цьому процесі було застосовано схему, за якою людина зараховувалася на роботу в НАУ двірником (зафіксовано 10 подібних фактів), отримувала в першочерговому порядку службове житло, не маючи документів, які б обґрунтовували таку потребу, і надалі – упродовж одного-двох років – приватизувала квартиру, після чого звільнялася.

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"Окремі квартири із цих 10 були продані майже відразу після приватизації", - додали в пресслужбі.

Аудитори навели приклад виведення службового житла з балансу університету.

У квітні 2021 року одну жінку було призначено на посаду двірника. Вже на наступний день вона отримала довідку-висновок про важливість цих трудових відносин для забезпечення нормальної діяльності університету.

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Через 75 днів після працевлаштування Житлова комісія НАУ ухвалила рішення про надання їй службового приміщення – двокімнатної квартири загальною площею 67,2 кв. м у будинку на вул. Михайла Донця.

На підставі рішення Житлової комісії НАУ (від 28.06.2022), клопотання ректора університету (від 29.06.2022), розпорядження Солом’янської РДА у місті Києві (від 22.07.2022) квартиру виведено зі складу службових.

В подальшому жінка отримала від Житлової комісії НАУ згоду на приватизацію житла, яка і була приватизована у жовтні 2023 року.

"Варто зазначити, що на столичному ринку нерухомості квартири такого метражу на вул. Михайла Донця коштують в середньому 130 тис. доларів США", - додали в пресслужбі.

"Аудитори не уповноважені з’ясовувати мотиви, якими керувалися учасники такої схеми. Це – робота слідчих органів. Тому всі матеріали передані правоохоронцям", – наголосила голова Держаудитслужби України Алла Басалаєва.

Нагадаємо:

Державні аудитори перевірили діяльність ДСП "Північна Пуща", яке перебуває у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), і викрили низку серйозних порушень. Зокрема, встановлено, що на площі 29,4 га ДСП "Північна Пуща" проводилися суцільні "санітарні рубки" з порушенням законодавства, – без застосування процедури оцінки впливу на довкілля.

Економічна правда