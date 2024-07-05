ЄС передав мобільні ЦНАПи для шести громад

Європейський Союз та Програма розвитку ООН в Україні в партнерстві з Мінцифри передали ще для шести громад спеціально обладнані автомобілі, які оптимізують процеси та покращать надання адміністративних послуг.

Про це повідомляє Мінцифри.

Згідно з повідомленням, цього разу мобільні ЦНАПи отримали:

Вознесенськ, Миколаївська область

Первомайськ, Миколаївська область

селище Баштанка, Миколаївська область

Кам’янське, Дніпропетровська область

Кривий Ріг, Дніпропетровська область

селище Новоолександрівка, Дніпропетровська область

У Мінцифри нагадали, що мобільний ЦНАП — це автомобіль, обладнаний робочим місцем для адміністратора, інтернетом, електрикою, кондиціонуванням та всім необхідним для якісного надання публічних послуг жителям громади. Це важливе рішення для тих населених пунктів, які мають високе навантаження на ЦНАП, нестачу персоналу, а також у яких відсутні спеціалізовані послуги.

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Нагадаємо:

Мобільні ЦНАПи закуплено та обладнано в межах проекту "EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні"), який впроваджує Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Економічна правда

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