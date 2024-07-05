5 липня з 11:00 до 15:00 в Україні зменшать обсяги відключень світла: причина 

Сьогодні, 5 липня, обленерго з 11:00 до 15:00 будуть застосовувати 2 черги графіків погодинних відключень, в інші години доби - 3 черги.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Сьогодні з 11:00 до 15:00 Україна аварійно прийматиме надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Це дозволить зменшити обсяг обмежень споживання в ці години доби" - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

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Нагадаємо:

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У п'ятницю 5 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

Економічна правда