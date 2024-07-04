Ахметов купує ліцензію на каолінове родовище
Компанія "Юмджи Каолін" Ріната Ахметова виграла аукціон Державної служби геології та надр.
Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі, передає LIGA.net.
Державна служба геології та надр у четвер, 4 липня, провела аукціон з продажу п'ятирічного спеціального дозволу на користування надрами каолінового родовища в Житомирській області. За ділянку Іванківецьку запропонували 11 млн грн.
Переможцем торгів стала компанія "Юмджи Каолін" Ріната Ахметова, яка зареєстрована у місті Дружківці (Донецька область). 99% товариства належить кіпрській Vesco Limited, 1% – ПрАТ "Веско".
З 2013 року компанія володіє ліцензією на розробку Приазовської ділянки вогнетривкої глини у Донецькій області.
Нове родовище, на яке претендує компанія, розташоване в Бердичівському районі Житомирської області, на північній околиці села Великі Гадомці. Площа – майже 278 га.
Каолін – це біла глина, яка може використовуватися при виробництві паперу, керамічних матеріалів, косметики, гумових матеріалів.
Нагадаємо:
Станом на квітень Рінат Ахметов посідав 438-ме місце у рейтингу найбагатших людей світу зі статками 6,34 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 499 мільйонів доларів.
Економічна правда