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Ахметов купує ліцензію на каолінове родовище 

Четвер, 4 липня 2024, 15:12 - Віктор Волокіта

Компанія "Юмджи Каолін" Ріната Ахметова виграла аукціон Державної служби геології та надр.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі, передає LIGA.net.

Державна служба геології та надр у четвер, 4 липня, провела аукціон з продажу п'ятирічного спеціального дозволу на користування надрами каолінового родовища в Житомирській області. За ділянку Іванківецьку запропонували 11 млн грн. 

Переможцем торгів стала компанія "Юмджи Каолін" Ріната Ахметова, яка зареєстрована у місті Дружківці (Донецька область). 99% товариства належить кіпрській Vesco Limited, 1% – ПрАТ "Веско". 

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З 2013 року компанія володіє ліцензією на розробку Приазовської ділянки вогнетривкої глини у Донецькій області.

Нове родовище, на яке претендує компанія, розташоване в Бердичівському районі Житомирської області, на північній околиці села Великі Гадомці. Площа – майже 278 га.

Каолін – це біла глина, яка може використовуватися при виробництві паперу, керамічних матеріалів, косметики, гумових матеріалів. 

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Нагадаємо: 

Станом на квітень Рінат Ахметов посідав 438-ме місце у рейтингу найбагатших людей світу зі статками 6,34 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 499 мільйонів доларів.

Економічна правда 


Ахметов бізнес
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