Топменеджери Фірташа інвестують до $7 мільйонів у запуск нового телеканалу - ЗМІ
Inter Media Group Дмитра Фірташа розглядає нову можливість заробити гроші - створити комерційний канал "Інтер Україна", у який планують інвестувати до 7 млн доларів.
Про це заявив член наглядової ради Inter Media Group Сергій Созановський, пише видання Forbes Ukraine.
"Для того, щоб конкурувати з топовими гравцями, у новий канал потрібно проінвестувати $5–7 млн", – каже Сергій Созановський. Будуть це власні кошти чи залучені – ще вирішують.
Основним контентним наповненням "Інтер Україна" будуть серіали та програми. Група вже розпочала власні зйомки телевізійних серіалів. Які саме програми та серіали будуть на новому каналі, Созановський не назвав.
Найімовірніше, на початку новий канал транслюватиме архівні програми з "Інтера", говорить медіаексперт та заступник директора провайдера цифрового телебачення Omega TV Андрій Соломаха. За його словами, стилістика і побудова програмної сітки "Інтер Україна" буде створена для традиційної аудиторії "Інтера" – глядачів віком 55+.
Свою аудиторію – глядачів у віці 50–60+ років "Інтер Україна" знайде, каже директор із ТБ-інвестицій та баїнгу Razom Group Ігор Полосьмак.
Водночас Соломаха підкреслив, що основно. метою, з якою запускають нови телекнала - не дати забути глядачам, що "Інтер" існує, і повернути свою аудиторію.
Зароблятиме "Інтер Україна" на рекламі, спонсорстві, продажу і дистрибуції контенту, трансляції контенту на FAST-каналах і реалізації контенту за кордоном, пише Forbes.
Економічна правда.