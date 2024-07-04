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Топменеджери Фірташа інвестують до $7 мільйонів у запуск нового телеканалу - ЗМІ

Четвер, 4 липня 2024, 14:44 - Артур Крижний

Inter Media Group Дмитра Фірташа розглядає нову можливість заробити гроші - створити комерційний канал "Інтер Україна", у який планують інвестувати до 7 млн доларів.

Про це заявив член наглядової ради Inter Media Group Сергій Созановський, пише видання Forbes Ukraine.

"Для того, щоб конкурувати з топовими гравцями, у новий канал потрібно проінвестувати $5–7 млн", – каже Сергій Созановський. Будуть це власні кошти чи залучені – ще вирішують.

Основним контентним наповненням "Інтер Україна" будуть серіали та програми. Група вже розпочала власні зйомки телевізійних серіалів. Які саме програми та серіали будуть на новому каналі, Созановський не назвав. 

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Найімовірніше, на початку новий канал транслюватиме архівні програми з "Інтера", говорить медіаексперт та заступник директора провайдера цифрового телебачення Omega TV Андрій Соломаха. За його словами, стилістика і побудова програмної сітки "Інтер Україна" буде створена для традиційної аудиторії "Інтера" – глядачів віком 55+. 

Свою аудиторію – глядачів у віці 50–60+ років "Інтер Україна" знайде, каже директор із ТБ-інвестицій та баїнгу Razom Group Ігор Полосьмак. 

Водночас Соломаха підкреслив, що основно. метою, з якою запускають нови телекнала - не дати забути глядачам, що "Інтер" існує, і повернути свою аудиторію.

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Зароблятиме "Інтер Україна" на рекламі, спонсорстві, продажу і дистрибуції контенту, трансляції контенту на FAST-каналах і реалізації контенту за кордоном, пише Forbes.

Економічна правда.

телебачення Фірташ Інтер
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