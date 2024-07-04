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Курс валют на 4 липня: євро подорожчав, долар - помірніше

Четвер, 4 липня 2024, 10:33 - Артур Крижний

Станом на 4 липня Національний банк збільшив курс гривні до долара на 1 копійку, євро – на 15 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 40,75 грн, євро – 43,84 грн (на 3 липня долар - 40,74 грн, євро – 43,69 грн). 

На 10:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 40,84 – 40,95грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,06 – 44,25 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,6 - 41,05 грн (курс на 3 липня – 40,55- 41 грн);
  • Євро – 43,60 - 44,23 грн (курс на 3 липня – 43,55 - 44,15 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 40,4 - 41,0 грн;
  • Укрсиббанк – 40,45 - 41,05 грн;
  • ПУМБ – 40,70 - 41,2 грн. 

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 40,984 грн за долар, monobank – 40,95 грн. 

Економічна правда.

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