Ціни на нафту впали через побоювання зниження попиту

Ціни на нафту впали, оскільки інвестори стали обережними через очікування зниження попиту, оскільки дані про зайнятість і ділову активність в США виявилися слабшими, ніж прогнозувалося.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 48 центів, або на 0,55%, до 86,86 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 51 цент, або на 0,62%, до 83,36 долара.

"Геополітика і погода залишаються "бичачими" ризиками, але фундаментальна сила фізичного ринку, схоже, пом'якшиться", - зазначають аналітики Citi в записці для клієнтів, додаючи, що фізичні ринки торгують післялітніми вересневими поставками, коли попит може пом'якшитися частково через ризики ураганів.

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Поставки американської нафти до Європи впали до дворічного мінімуму в червні, оскільки європейські покупці купували дешевшу регіональну і західноафриканську нафту, хоча деяке пожвавлення закупівель в липні і серпні все ще може відбутися.

Підтвердженням нижчих очікувань щодо попиту стали дані з США, які показали, що минулого тижня зросла кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США, а кількість людей, зареєстрованих у списках безробітних, ще більше зросла.

Крім того, звіт ADP про зайнятість показав, що кількість робочих місць у приватному секторі збільшилася на 150 000 у червні, що нижче консенсус-прогнозу, який передбачав зростання на 160 000, після того, як у травні цей показник збільшився на 157 000.

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Ще однією ознакою втрати імпульсу в економіці є те, що індекс деловой активності в невиробничому секторі ISM, який вимірює активність в секторі послуг США, впав до чотирирічного мінімуму 48,8 в червні, що значно нижче консенсус-прогнозу 52,5, на тлі різкого скорочення замовлень.

Однак, на думку аналітиків, слабші економічні дані можуть додати аргументів на користь того, щоб Федеральний резерв почав знижувати ставки, що буде сприятливим для нафтових ринків, оскільки зниження ставок може стимулювати попит.

Економічна правда.