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Київ, Харків та Одеса: Бельгія інвестує 9 мільйонів євро у відновлення енергетики

Середа, 31 липня 2024, 16:17 - Віктор Волокіта

Уряд Бельгії та Програма розвитку ООН (ПРООН) підписали фінансову угоду на 9 мільйонів євро, які будуть спрямовані на зелене відновлення енергетики України.

Про це йдеться в повідомленні ПРООН в Україні. 

"Ця інвестиція з боку Бельгії є вирішальним кроком на шляху до відновлення енергетичного сектору України та зміцнення його стійкості. 

Разом ми прагнемо забезпечити доступ українців до надійних джерел енергії, що є необхідною умовою  для виходу з кризи та побудови сталого майбутнього", - зазначив Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє. 

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Як йдеться в повідомленні, запропоновані заходи будуть зосереджені на таких містах, як Київ, Харків та Одеса, де потреба в ефективних енергетичних рішеннях є найбільш актуальною. 

Нагадаємо: 

Бельгія раніше надала 1 мільйон євро на заходи з розмінування в Україні.

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Економічна правда. 

Бельгія енергетика війна
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