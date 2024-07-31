Після атаки БпЛА – у Курській області РФ пожежа "на одному з об'єктів"
Середа, 31 липня 2024, 09:00 -
Внаслідок атаки безпілотників у російській Курській області сталася пожежа "на одному з об'єктів".
Джерело: т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов, російське пропагандистське видання ТАСС
Пряма мова Смирнова: "У Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після атаки ЗСУ.
Перебуваю на місці разом із представниками силових структур.
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З'ясовую можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги".
Деталі: ТАСС зазначило, що пожежа сталася після атаки БпЛА.
Що передувало: У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони в ніч на 30 липня завдали удар по російській нафтобазі "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози Курської області.
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