Після атаки БпЛА – у Курській області РФ пожежа "на одному з об'єктів"

Внаслідок атаки безпілотників у російській Курській області сталася пожежа "на одному з об'єктів".

Джерело: т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов, російське пропагандистське видання ТАСС

Пряма мова Смирнова: "У Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після атаки ЗСУ.

Перебуваю на місці разом із представниками силових структур.

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З'ясовую можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги".

Деталі: ТАСС зазначило, що пожежа сталася після атаки БпЛА.

Що передувало: У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони в ніч на 30 липня завдали удар по російській нафтобазі "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози Курської області.

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Українська правда