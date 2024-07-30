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В РФ масштабна пожежа на підприємстві, що виробляє електроніку для ракет

Вівторок, 30 липня 2024, 18:01 - Віктор Волокіта , Українська правда

В російському Єкатеринбурзі загорілось підприємство "НВО автоматики", на якому виробляються системи управління для космічних ракет.

Джерело: російські ЗМІ "Медуза", "Сирена"

Деталі: Російські ЗМІ пишуть, що горить цех із хімічною продукцією, а дах і стіни будівлі почали обвалюватися. Площа пожежі складає 1000 квадратних метрів і поступово розширюється.

У місті поширюються їдкі пари диму. Дим видно з усіх куточків Єкатеринбурга.

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Українська правда

Росія війна
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