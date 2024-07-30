В РФ масштабна пожежа на підприємстві, що виробляє електроніку для ракет
Вівторок, 30 липня 2024, 18:01 -
В російському Єкатеринбурзі загорілось підприємство "НВО автоматики", на якому виробляються системи управління для космічних ракет.
Джерело: російські ЗМІ "Медуза", "Сирена"
Деталі: Російські ЗМІ пишуть, що горить цех із хімічною продукцією, а дах і стіни будівлі почали обвалюватися. Площа пожежі складає 1000 квадратних метрів і поступово розширюється.
У місті поширюються їдкі пари диму. Дим видно з усіх куточків Єкатеринбурга.
Реклама:
Реклама: