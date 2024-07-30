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Обробка інформації в Ірландії споживає більше електрики, ніж усе населення міст

Вівторок, 30 липня 2024, 15:18 - Олексій Артемчук

Дата-центри, які зберігають та обробляють інформацію, в Ірландії вперше почали споживати більше електрики, ніж населення всіх міст.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що за даними Центрального статистичного управління, дата-центри використали 21% електроенергії Ірландії минулого року, а міське населення – тільки 18%.

Експерти бояться, що раптовий стрибок попиту на електроенергію, спричинений центрами обробки даних, може зірвати досягнення кліматичних цілей в Ірландії та по всій Європі.

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Компанія Google, європейська штаб-квартира якої знаходиться в Ірландії, раніше цього місяця заявила, що її центри обробки даних ризикують відстрочити реалізацію її екологічних амбіцій після того, як торік загальний обсяг викидів збільшився на 48% порівняно з 2019 роком.

Зростання попиту на обробку даних, зумовлене досягненнями в галузі штучного інтелекту, може призвести до того, що ірландські центри обробки даних споживатимуть близько 31% електроенергії країни протягом наступних трьох років.

Це перевищить попит на електроенергію всього населення Ірландії (не тільки міського, але й сільського), який у сукупності становив 28% у 2023 році. Це також посилить тиск на технологічні компанії, змусивши їх більше інвестувати у розробку власних відновлюваних джерел енергії.

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Торік Ірландія використала викопне паливо для отримання понад 50% електроенергії, з яких 45% була вироблена газовими електростанціями, а решта – коштом спалювання вугілля, торфу чи нафти. Вітроенергетика становила 34,6% електроенергії Ірландії, а сонячна – 1,2%.

Економічна правда

Ірландія електроенергія
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