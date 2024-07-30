Porsche відмовилась від планів мати 80% електромобілів до 2030 року

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Німецький автоконцерн Porsche оголосив, що повний перехід на електромобілі займе більше часу, ніж очікувалося.

Про це повідомляє Euro News.

Зазначається, що раніше компанія планувала досягти 80% частки електромобілів у своєму автопарку до 2030 року, але тепер визнала, що ця мета є нереалістичною.

У керівництві Porsche зазначили, що перехід на електромобілі триватиме довше, ніж передбачалося п’ять років тому. Хоча компанія готова досягти 80% продажу електромобілів, це буде можливим лише за умов відповідного попиту з боку споживачів.

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Повідомляється, що схожі побоювання висловлювали і Mercedes-Benz, і Renault, зазначаючи, що їх цілі щодо продажу електромобілів на найближче десятиліття можуть бути занадто амбітними, оскільки багато клієнтів все ще надають перевагу бензиновим авто.

Економічна правда

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