Виробник "Мілки" й "Орео" засекретив дані про прибуток в Росії - B4Ukraine

Американська компанія Mondelez International — виробник шоколаду і печива Oreo, Milka, Toblerone, Barny, Tuc — вирішила не оприлюднювати фінансову звітність свого російського бізнесу за 2023 рік.

Про це "Економічній правді" повідомила коаліція B4Ukraine.

"Рішення не розкривати дані (як це роблять також Nestle і Mars) демонструє спробу гігантів споживчих товарів уникнути подальшого репутаційного краху, пов’язаного з їхньою відмовою виходити з ринку країни-агресора", — заявили у B4Ukraine.

Cнековий гігант Mondelez International пообіцяв зробити свій бізнес там "автономним із самодостатнім ланцюгом постачань" до кінця минулого року.

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"Попри обіцянки скоротити діяльність у Росії, а також наші численні спроби залучити керівництво компанії до діалогу, Mondelez продовжує розширювати російський бізнес за деякими показниками", — розповіли у B4Ukraine.

До прикладу у коаліції наводять дані про те, що фірма продала у РФ 9800 тонн шоколаду Milka лише за перший квартал 2024 року — вшестеро більше, ніж було зазначено в її прогнозі.

Російська "дочка" компанії та її співробітники також залишаються пов'язаними з рештою Mondelez.

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Так, джерело Reuters, обізнане з цією справою, повідомило, що російське дочірнє підприємство Mondelez досі використовує загальну систему планування ресурсів (ERP) компанії. Джерело також повідомило, що російські співробітники, які працюють на російський бізнес, досі відвідують робочі зустрічі з працівниками з інших регіонів.

Попри засекречення звітності, за оцінками Київської школи економіки (KSE), дохід Mondelez у Росії 2023 року склав близько 1,4 мільярда доларів, а сума податків, сплачених Кремлю — 62 мільйони доларів.

Економічна правда.