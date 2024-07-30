Перший великий авіаперевізник відмовився від кліматичних цілей: причини

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Компанія Air NZ, з Нової Зеландії, стає першим великим перевізником, який відмовився від кліматичної мети.

Про це повідомляє BBC.

Air New Zealand відмовилася від мети скоротити викиди вуглекислого газу до 2030 року, звинувачуючи в цьому труднощі із забезпеченням ефективніших літаків і екологічного авіапального.

Зазначається, що цей крок робить її першим великим перевізником, який відмовився від такої кліматичної цілі.

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Авіакомпанія додала, що працює над новою короткостроковою метою і залишається відданою загальногалузевій меті - досягти нульового рівня викидів до 2050 року.

За оцінками, на авіаційну галузь припадає близько 2% світових викидів вуглекислого газу, які авіакомпанії намагаються зменшити за допомогою таких заходів, як заміна старих літаків та використання палива з відновлюваних джерел.

У 2022 році Air New Zealand прийняла ціль до 2030 року скоротити свої викиди майже на 29%.

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Це набагато амбітніше, ніж мета скорочення на 5% за той самий період, встановлена світовою авіаційною галуззю.

Екологічно чисте авіаційне паливо (SAF) є ключовою частиною стратегії сектору зі скорочення викидів, але авіакомпаніям важко придбати достатню кількість цього палива.

Ціна [SAF] дорожча за традиційне паливо, а потужностей для його масштабного виробництва недостатньо.

Затримки з постачанням нових літаків впливають на авіакомпанії по всьому світу, причому як Boeing, так і Airbus недопостачали нові літаки протягом останніх кількох років, що значною мірою пов'язано з проблемами в широких ланцюгах поставок виробників.

Економічна правда