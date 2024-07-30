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Російський дрон пошкодив підстанцію у Дніпропетровській області

Вівторок, 30 липня 2024, 12:27 - Артур Крижний

Через атаку дрона було пошкоджено обладнання підстанції у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"У Дніпропетровській області пошкоджено обладнання на одній з підстанцій через атаку дрона", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Чернігівщині обстріли спричинили знеструмлення 2 465 споживачів.

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У Запорізькій області падіння БПЛА призвело до часткових відключень підстанції та місцевої промисловості.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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