Російський дрон пошкодив підстанцію у Дніпропетровській області
Вівторок, 30 липня 2024, 12:27 -
Через атаку дрона було пошкоджено обладнання підстанції у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
"У Дніпропетровській області пошкоджено обладнання на одній з підстанцій через атаку дрона", - йдеться у повідомленні.
Водночас на Чернігівщині обстріли спричинили знеструмлення 2 465 споживачів.
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У Запорізькій області падіння БПЛА призвело до часткових відключень підстанції та місцевої промисловості.
Економічна правда.
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