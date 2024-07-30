Нацбанк зміцнив курс гривні: скільки коштують долар та євро

Станом на 30 липня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 5 копійок, євро - на 23 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,04 грн, євро – 44,40 грн (на 29 липня долар - 41,09 грн, євро – 44,63 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,15 – 41,40 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,62 – 44,90 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,90 - 41,40 грн (курс на 29 липня – 41,00 - 41,45 грн);

Євро – 44,35 - 45,00 грн (курс на 29 липня – 44,50 - 45,10 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,70 - 41,30 грн;

Укрсиббанк – 40,90 - 41,50 грн;

ПУМБ – 41,00 - 41,50 грн;

Райффайзен банк - 41,00 - 41,43 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,322 грн за долар, monobank – 41,310 грн.

Економічна правда.