Нацбанк зміцнив курс гривні: скільки коштують долар та євро
Вівторок, 30 липня 2024, 10:15 -
Станом на 30 липня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 5 копійок, євро - на 23 копійки.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,04 грн, євро – 44,40 грн (на 29 липня долар - 41,09 грн, євро – 44,63 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,15 – 41,40 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,62 – 44,90 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,90 - 41,40 грн (курс на 29 липня – 41,00 - 41,45 грн);
- Євро – 44,35 - 45,00 грн (курс на 29 липня – 44,50 - 45,10 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,70 - 41,30 грн;
- Укрсиббанк – 40,90 - 41,50 грн;
- ПУМБ – 41,00 - 41,50 грн;
- Райффайзен банк - 41,00 - 41,43 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,322 грн за долар, monobank – 41,310 грн.
Економічна правда.
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