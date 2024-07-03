Всі розділи
Укр / Рус

Міноборони не допустило постачання майже 340 тонн неякісних продуктів для ЗСУ

Середа, 3 липня 2024, 16:45 - Олексій Артемчук

Протягом червня 2024 року Міністерство оборони України запобігло постачанню майже 340 тонн неякісних і небезпечних продуктів для українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Повідомляється, що в результаті перевірок суб'єктів господарювання перед постачанням до військових частин було забраковано харчових продуктів загальною вагою 321,787 тонни.

Зазначається, що безпосередньо під час перевірок у військових частинах не допущено до забезпечення особового складу харчовими продуктами загальною вагою 16,419 тонни.

Реклама:

Серед основних причин недопуску виділяють: 

  • невідповідність вимогам нормативних документів - державних стандартів України (ДСТУ) та технічних умов (ТУ); 
  • відсутність документів, що засвідчують якість і безпечність харчових продуктів; порушення маркування або його відсутність; 
  • прострочені харчові продукти тощо.

Відповідно до законодавства України продукція, яка має хоча б одне з перелічених порушень, вважається небезпечною.

Нагадаємо:

Реклама:

Міністерство оборони запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Міністерство оборони відклало запровадження рекомендованих меню для військових, заплановане на червень 2024 року. 

Міноборони продукти ЗСУ
Реклама:
Матеріали за темою
Подарунок російській розвідці. Як Україна розкриває дані про власні оборонні заводи 28 червня 2024, 08:00
Міноборони повідомило про перегляд стандартів товарів для ЗСУ 27 червня 2024, 18:25
Агенція оборонних закупівель стала найбільшим замовником дронів на Prozorro 21 червня 2024, 19:39
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті