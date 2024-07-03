Міноборони не допустило постачання майже 340 тонн неякісних продуктів для ЗСУ

Протягом червня 2024 року Міністерство оборони України запобігло постачанню майже 340 тонн неякісних і небезпечних продуктів для українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Повідомляється, що в результаті перевірок суб'єктів господарювання перед постачанням до військових частин було забраковано харчових продуктів загальною вагою 321,787 тонни.

Зазначається, що безпосередньо під час перевірок у військових частинах не допущено до забезпечення особового складу харчовими продуктами загальною вагою 16,419 тонни.

Реклама:

Серед основних причин недопуску виділяють:

невідповідність вимогам нормативних документів - державних стандартів України (ДСТУ) та технічних умов (ТУ);

відсутність документів, що засвідчують якість і безпечність харчових продуктів; порушення маркування або його відсутність;

прострочені харчові продукти тощо.

Відповідно до законодавства України продукція, яка має хоча б одне з перелічених порушень, вважається небезпечною.

Нагадаємо:

Реклама:

Міністерство оборони запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Міністерство оборони відклало запровадження рекомендованих меню для військових, заплановане на червень 2024 року.