На ярмарках Києва через спеку тимчасово заборонено продаж деяких продуктів: перелік

Через спеку з 3 липня на сільськогосподарських і сезонних ярмарках Києва тимчасово заборонено продаж продуктів, що швидко псуються.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

У КМДА поінформували, що цього тижня, з 3 до 7 липня, в Києві триватимуть продуктові сільськогосподарські ярмарки.

Згідно з повідомленням, у зв’язку зі зростанням середньодобової температури повітря відсьогодні на них тимчасово припинено реалізацію продуктів харчування, що швидко псуються.

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Йдеться про свіже м’ясо, м'ясопродукти, ковбасні вироби, живу та свіжоморожену рибу, морепродукти, молоко, молочну продукцію, яйця птиці, кондитерські вироби із кремом тощо.

"Персональну відповідальність за реалізацію такої продукції на ярмарках, що може спровокувати спалахи кишкових захворювань, покладено на голів районних в місті Києві державних адміністрацій та керівників комунальних підприємств – організаторів ярмарків", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда

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