Омбудсмен пояснив, що врегульовує закон про страховий стаж українців за кордоном 

Закон про врахування до страхового стажу українців періоду роботи за межами держави врахував рекомендації Омбудсмена України.

Про це написав уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

"У законі врахована моя рекомендація, викладена в Щорічній доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році", - повідомив Лубінець.

Він поінформував, що закон врегульовує, зокрема, питання:

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обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;

зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР;

порядку виплати пенсій особам, які тимчасово проживають за межами України, а також тих, які проживають на ТОТ України або під час тимчасової окупації території виїхали на підконтрольну територію України.

Нагадаємо:

Закон щодо врахування до страхового стажу українців періоду роботи за межами держави був ухвалений Верховною радою 25 квітня 2024 року, підписаний президентом України 20 червня та набрав чинності з 23 червня.

Економічна правда

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