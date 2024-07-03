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Омбудсмен пояснив, що врегульовує закон про страховий стаж українців за кордоном 

Середа, 3 липня 2024, 12:36 - Віктор Волокіта

Закон про врахування до страхового стажу українців періоду роботи за межами держави врахував рекомендації Омбудсмена України.

Про це написав уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.  

"У законі врахована моя рекомендація, викладена в Щорічній доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році", - повідомив Лубінець. 

Він поінформував, що закон врегульовує, зокрема, питання:

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  • обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;
  • зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР;
  • порядку виплати пенсій особам, які тимчасово проживають за межами України, а також тих, які проживають на ТОТ України або під час тимчасової окупації території виїхали на підконтрольну територію України.

Нагадаємо: 

Закон щодо врахування до страхового стажу українців періоду роботи за межами держави був ухвалений Верховною радою 25 квітня 2024 року, підписаний президентом України 20 червня та набрав чинності з 23 червня. 

Економічна правда 

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