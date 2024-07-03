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"Укрнафта" планує вкласти $1 мільярд у газову генерацію

Середа, 3 липня 2024, 10:21 - Віктор Волокіта
 

Найбільша нафтова компанія країни "Укрнафта" має амбітний план – побудувати за три роки понад 1000 МВт газової генерації вартістю $1 млрд.

Про це повідомив гендиректор компанії Сергій Корецький в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За його словами, на першому етапі компанія планує побудувати газопоршневі установки потужністю не менше 100 МВт.

"Використовуємо власні кошти, а також маємо відкриті кредитні лінії в Укргазбанку, Sense Bank та Ощадбанку", - розповів Корецький. 

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Він також додав, що є індикативні плани по газотурбінному обладнанню. 

"Плануємо побудувати приблизно 1000 МВт таких установок протягом найближчих трьох років. Орієнтовна вартість – $1 млрд. Паралельно працюємо над проєктами вітрових і сонячних електростанцій", - зауважив Корецький. 

Він повідомив, що це складний проєкт, повна реалізація якого займе приблизно до трьох років. 

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"Окупність когенераційних установок – до чотирьох років, виключно виробництва електрики – трохи понад пʼять років. Проєктний період експлуатації – 20 років. 

"Укрнафта" стане мультиенергетичною компанією. Це невідворотно. Зараз ми задаємо цей вектор", - додав Корецький. 

Нагадаємо: 

ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Вона була націоналізована у Ігоря Коломойського. 

За результатами 2023 року компанія отримала рекордний чистий прибуток - 24 млрд грн, перерахувавши до державного бюджету 27,2 млрд грн податків і зборів. За підсумками того ж року підприємство сплатило понад 8 млрд грн дивідендів

Економічна правда

Укрнафта інвестиції електроенергія
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