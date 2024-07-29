Доходи загального фонду держбюджету за перше півріччя перевиконані на 19% - Рахункова палата

Доходи загального фонду держбюджету України за перше півріччя 2024 року перевиконані на 18,8%, а видатків проведено на 11% менше запланованого.

Про це повідомляє голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Вона зазначила, що відомство зараз готує висновки про результати аналізу виконання закону про державний бюджет на 2024 рік у першому півріччі. Остаточний документ буде ухвалено наприкінці серпня.

"Доходи загального фонду держбюджету за перше півріччя 2024 року перевиконано на 18,8%. Загалом - 913,4 млрд грн. Видатків загального фонду держбюджету у першому півріччі 2024 року здійснено на 11% менше плану - 1 трлн 544,6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

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З цих видатків найбільшими були:

Міністерству оборони - 669,8 млрд грн, Міністерству соціальної політики - 221,4 млрд грн, Міністерству внутрішніх справ - 180,2 млрд грн.

Що ж до державного боргу, то у січні - червні він збільшився на 13% - до 5,9 трлн грн.

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Витрати на погашення та обслуговування держборгу становили 392 млрд грн, або 22% всіх витрат загального фонду (це з урахуванням чинної до серпня відстрочки виплат за єврооблігаціями).

Економічна правда.