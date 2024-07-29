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Nissan скорочує виробництво на головному японському заводі - Reuters

Понеділок, 29 липня 2024, 18:45 - Артур Крижний

Nissan планує зменшити виробництво на своєму найбільшому заводі в Японії на третину цього місяця через слабкий попит на автомобілі компанії в США.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Японський автовиробник повідомив про майже повну втрату прибутку з квітня по червень і знизив прогноз на весь рік після того, як був змушений пропонувати великі знижки в США. Це підкреслює поглиблення ризиків, з якими він стикається на своєму найбільшому ринку.

На відміну від конкурентів Toyota та Honda, Nissan не пропонує гібридні моделі в США і, отже, не скористався нещодавнім зростанням попиту з боку американських споживачів на гібриди, оскільки ентузіазм щодо електромобілів знизився.

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Завод Nissan у Кюсю на південному заході Японії планує випустити цього місяця трохи менше 25 000 автомобілів, включаючи близько 10 000 кросоверів Rogue для експорту. Це вдвічі менше, ніж планувалося раніше.

Економічна правда.

авто nissan
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