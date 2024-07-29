Nissan скорочує виробництво на головному японському заводі - Reuters

Nissan планує зменшити виробництво на своєму найбільшому заводі в Японії на третину цього місяця через слабкий попит на автомобілі компанії в США.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Японський автовиробник повідомив про майже повну втрату прибутку з квітня по червень і знизив прогноз на весь рік після того, як був змушений пропонувати великі знижки в США. Це підкреслює поглиблення ризиків, з якими він стикається на своєму найбільшому ринку.

На відміну від конкурентів Toyota та Honda, Nissan не пропонує гібридні моделі в США і, отже, не скористався нещодавнім зростанням попиту з боку американських споживачів на гібриди, оскільки ентузіазм щодо електромобілів знизився.

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Завод Nissan у Кюсю на південному заході Японії планує випустити цього місяця трохи менше 25 000 автомобілів, включаючи близько 10 000 кросоверів Rogue для експорту. Це вдвічі менше, ніж планувалося раніше.

Економічна правда.