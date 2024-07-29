Пережити блекаути: забудовник "Інтергал-Буд" забезпечить резервне живлення у своїх будинках

Один з найбільших забудовників України, "Інтергал-Буд" показав приклад адаптації до енергетичної кризи та запропонував своїм інвесторам дієве рішення – встановлення систем резервного живлення.

Йдеться про обладнання, здатне забезпечити щонайменше 12 годин безперебійної роботи основних інженерних систем житлової будівлі.

Як зазначають в компанії, повністю заживити багатоповерховий будинок складно. Однак можна забезпечити роботу всіх базових життєво необхідних систем: водопостачання; опалення; систем протипожежного захисту; аварійне освітлення та освітлення МЗК; робота ліфтів; системи контролю доступу; котельні та резервуари води.

"Інтергал-Буд" одним з перших на ринку впровадив подібну ініціативу. У забудовника зауважують, що було проаналізовано декілька варіантів та обрано надійне з точки зору експлуатації та ощадне для мешканців технологічне рішення.

"Жодних дизель-генераторів, проблем з визначенням відповідальних за експлуатацію обладнання або збором коштів на пальне. Це нове для ринку рішення. І наразі, ми вбачаємо, що воно найбільш дієве та зручне", – уточнила Анна Лаєвська, комерційна директорка компанії.

Автономна електрогенерація буде забезпечена у нових будинках, що перебувають на етапі зведення. Вже визначена вартість цього проєкту та розмір витрат компанії на встановлення. Для решти будинків пропонується можливість встановити обладнання коштом мешканців. При цьому компанія візьме на себе вартість проєктування та підключення необхідного обладнання.