ЄС готує стратегію "батога і пряника" у торгівлі зі США за адміністрації Трампа

ЄС запропонує Дональду Трампу швидку торговельну угоду із США, якщо він здобуде другий термін на посаді президента, та цільову відповідь у випадку введення ним штрафних тарифів на товари ЄС.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Чиновники ЄС вважають підхід "батога і пряника" найкращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити мінімальний тариф у розмірі 10 відсотків, що, за їхніми оцінками, може зменшити експорт ЄС приблизно на 150 мільярдів євро щорічно.

Перемовники планують звернутися до команди Трампа, якщо він переможе на виборах у листопаді, до того, як він офіційно стане президентом, щоб обговорити, які американські товари ЄС міг би купувати в більших кількостях.

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Якщо переговори щодо покращення торгівлі зазнають невдачі, і Трамп запровадить вищі тарифи, торговельний департамент Європейської комісії складає списки імпортних товарів, на які можна буде накласти мита у розмірі 50 відсотків або більше.

"Ми повинні показати, що є партнером для США, а не проблемою", — сказав високопоставлений чиновник ЄС. "Ми будемо шукати угоди, але готові захищатися, якщо це знадобиться. Ми не будемо керуватися страхом".

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Економічна правда.