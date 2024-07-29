Київстар доставлятиме SIM-картки з контрактною формою обслуговування

Тепер стати абонентом Київстар на контрактній формі обслуговування можна в будь-якій точці України без візиту в магазин. Це стало можливим завдяки впровадженню Київстаром сервісу онлайн-ідентифікації за допомогою Дії або BankID НБУ.

Для того щоб замовити нову SIM-картку з контрактною формою, достатньо вибрати тариф, пройти онлайн-ідентифікацію та вказати адресу доставки. SIM-картка буде відправлена абоненту "Новою Поштою".

Ця послуга буде особливо корисною для людей, яким незручно відвідувати магазини Київстар або вони не мають такої можливості. Доставку SIM-картки по Україні сплачує компанія. Окрім цього, при підключенні до 31 серпня абонент отримає 20% знижки на перші 4 плати за тариф.

Контрактна форма обслуговування є більш фінансово вигідною, адже оплата тарифного плану стягується раз на місяць, а не кожні 4 тижні. А завдяки тому, що абонент ідентифікований, номер має вищий ступінь захисту від шахраїв. Окрім цього абоненту буде значно простіше керувати усіма операціями з номером та SIM-карткою (відновлення, блокування, перевипуск тощо).

Нагадаємо, що завдяки співпраці Київстар, Дії та НБУ раніше була реалізована можливість замовити eSIM із контрактним підключенням у Київстар. Для цього було достатньо пройти ідентифікацію через сервіс НБУ BankID або застосунок Дія.

Але оскільки не всі типи смартфонів підтримують eSIM, компанія вирішила реалізувати можливість підключити контракт для звичайних SIM-карт без особистого візиту в точки продажів Київстар.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2024 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології і в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн дол США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua