Міненерго: на Донеччині обстріляли шахту, на Дніпропетровщині - енергопідприємство

У Донецькій області на одній із шахт через обстріл було пошкоджено обладнання, внаслідок чого зупинилася робота вентиляційної системи.

Про це повідомляє Міненерго.

Як йдеться в повідомленні, на момент інциденту в шахті перебувало 65 працівників. Вентиляційне обладнання було оперативно запущено в роботу.

"У Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу території одного з енергопідприємств пошкоджено адмінбудівлі та кілька службових автомобілів. Постраждалих немає", - розповіли в міністерстві.

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Нагадаємо:

29 липня у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях графіки відключень почнуть діяти з 18:00, а не з 16:00 і триватимуть до 23:00. В інших областях - з 16:00.

Економічна правда

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