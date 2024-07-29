Міненерго: на Донеччині обстріляли шахту, на Дніпропетровщині - енергопідприємство
Понеділок, 29 липня 2024, 10:45 -
У Донецькій області на одній із шахт через обстріл було пошкоджено обладнання, внаслідок чого зупинилася робота вентиляційної системи.
Про це повідомляє Міненерго.
Як йдеться в повідомленні, на момент інциденту в шахті перебувало 65 працівників. Вентиляційне обладнання було оперативно запущено в роботу.
"У Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу території одного з енергопідприємств пошкоджено адмінбудівлі та кілька службових автомобілів. Постраждалих немає", - розповіли в міністерстві.
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Нагадаємо:
29 липня у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях графіки відключень почнуть діяти з 18:00, а не з 16:00 і триватимуть до 23:00. В інших областях - з 16:00.
Економічна правда
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