ТРЦ Respublika Park: деталі переходу на імпортну електроенергію

ТРЦ Respublika Park, який нещодавно оголосив про перехід на імпортну електроенергію, розкриває додаткові деталі цього рішення.

Найбільший торгово-розважальний центр України та Східної Європи продовжує адаптуватися до викликів сьогодення, демонструючи приклад відповідального бізнесу та обираючи логічне, технічне рішення для можливості працювати.

"Перехід на імпортну електроенергію - це не просто технічне рішення, це стратегічний крок для забезпечення стабільності нашого бізнесу та підтримки енергетичної системи України," - коментує СЕО ТРЦ Respublika Park Юлія Щаслива.

Ключові аспекти переходу на імпортну електроенергію:

Процес переходу

ТРЦ уклав контракт з ліцензованим постачальником, здатним забезпечити імпорт електроенергії зі Словаччини та Угорщини. Це дозволило вивільнити значні потужності української генерації для інших споживачів, що є критично важливим в умовах поточного дефіциту.

Вплив на вартість електроенергії

Очікується, що імпортована електроенергія буде дорожчою за українську. За оцінками, різниця у вартості складає орієнтовно 30% та залежить від країни постачання та поточної вартості електроенергії на європейському ринку.

Наслідки для орендарів та відвідувачів

Перехід на імпортну електроенергію не матиме моментального впливу на орендну плату для магазинів у ТРЦ Respublika Park. Натомість, це забезпечить стабільну і безперебійну роботу як самого ТРЦ, так і кожного орендаря. Очікується, що це позитивно вплине на збільшення товарообігу, що є ключовим показником ефективності роботи рітейл-бізнесу.

Чи гарантує це безперебійне електропостачання?

Перехід на імпортовану електроенергію дає можливість працювати безперебійно. Це одна з вимог, яку потрібно дотримувати для уникнення стабілізаційних відключень за графіками, встановленими НЕК "Укренерго".

Перехід "Республіка парк" на імпортну електроенергію є частиною комплексної стратегії з енергозабезпечення, яка включає щоденну кропітку роботу енергетиків для дотримання всіх нормативів, встановлених державою.

"Важливо розуміти, що використання імпортованої електроенергії - це внесок у енергетичну безпеку всієї країни," - додає Юлія Щаслива. "Ми не лише забезпечуємо стабільну роботу ТРЦ, але й допомагаємо зберегти додаткові об'єми електроенергії для об'єктів критичної інфраструктури та населення."

ТРЦ Respublika Park продовжує демонструвати відповідальний підхід до вирішення енергетичних викликів. Цей крок є частиною комплексної стратегії, яка включає також використання потужних генераторів та розвиток інфраструктури для електромобілів.

"Наша мета залишається незмінною - бути надійним місцем для шопінгу та відпочинку, незалежно від зовнішніх обставин," - підсумовує Юлія Щаслива. "Ми продовжуємо інвестувати в рішення, які забезпечують комфорт наших відвідувачів та підтримують економіку України."

Довідка

Respublika Park – супер-регіональний ТРЦ, відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальна площа – 300 000 кв.м. Власник ТРЦ – австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, що була заснована у Відні у 2013 році та працює у сфері нерухомості. Наразі акціонер Республіка Парк успішно представлений на ринках нерухомості Центральної та Східної Європи. Trafin здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси у багатьох країнах та є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки як акціонер ТРЦ Respublika Park.