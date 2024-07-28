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Малайзія вимагатиме від соціальних мереж отримувати ліцензію

Неділя, 28 липня 2024, 18:00 - Володимир Тунік-Фриз

З 1 серпня Малайзія вимагатиме від соціальних медіа-сервісів подавати заявки на отримання ліцензії, якщо вони мають понад 8 мільйонів користувачів в країні. В уряді пояснюють нові правила боротьбою з кіберзлочинністю.

Про це повідомляє Reuters.

Малайзійська комісія з комунікацій та мультимедіа заявила в суботу, що ліцензія відповідає рішенню Кабінету міністрів про те, що соціальні мережі та служби інтернет-повідомлень повинні відповідати малайзійським законам, спрямованим на боротьбу з шахрайством, кібер-булінгом і сексуальними злочинами.

Якщо соціальні медіа-сервіси не подадуть заявку на отримання ліцензії до 1 січня 2025 року, проти них будуть вжиті юридичні заходи, заявили в комісії.

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Малайзія повідомила про різке збільшення шкідливого контенту в соціальних мережах на початку цього року і закликала соціальні мережі, в тому числі Facebook і TikTok, посилити моніторинг на своїх платформах.

Економічна правда

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