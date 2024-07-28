Mitsubishi об'єднується з Honda та Nissan, аби протистояти китайським автовиробникам

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Японський виробник автомобілів Mitsubishi Motors приєднується до альянсу компаній Honda-Nissan, аби скласти конкуренцію китайським та американським автовиробникам.

Про це повідомляє Nikkei.

Tesla і китайські автовиробники інвестують значні кошти в електромобілі, це створює умови в яких японські автовиробники не можуть конкурувати з ними з точки зору масштабу і ланцюжка поставок.

Об'єднання Mitsubishi та Honda-Nissan створить на внутрішньому ринку Японії дві сили: Toyota Motor Group і альянс Honda-Nissan-Mitsubishi.

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У березні Honda і Nissan оголосили про всеосяжну угоду про співпрацю, але не було прийнято рішення про те, що робити з Mitsubishi Motors, в якій Nissan володіє 34,01% акцій.

Mitsubishi Motors підписала угоду про нерозголошення інформації з Honda та Nissan і розпочала переговори про обʼєднання. Honda і Nissan є другим і третім найбільшими автовиробниками в Японії, відповідно, з глобальними продажами 4,1 мільйона і 3,44 мільйона одиниць у фінансовому році, що закінчується в березні 2024 року. Якщо додати 810 000 одиниць Mitsubishi Motors, то група матиме продажі 8,35 мільйона автомобілів.

Toyota, найбільший автовиробник Японії та конкурент альянсу Honda-Nissan-Mitsubishi, вже об'єдналася з Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda і Hino Motors, в результаті чого сукупний обсяг продажів п'яти автовиробників досягне 16 мільйонів одиниць.

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За повідомленням, Honda-Nissan-Mitsubishi мають намір стандартизувати бортове програмне забезпечення, яке керує автомобілем. Очікується, що Nissan і Honda спільно розроблять базове програмне забезпечення і обговорять його використання в автомобілях Mitsubishi Motors. Компанії впроваджуватимуть високоефективні технології, одночасно знижуючи витрати і перенаправляючи управлінські ресурси на інші сфери, пов'язані з електрифікацією.

Компанії також розглянуть можливість доповнення лінійок автомобілів одна одної. Honda не виробляє гібридні транспортні засоби з можливістю підзарядки (PHV) або пікапи в Японії. Mitsubishi Motors, яка має сильні позиції в цій галузі, обговорюватиме постачання OEM (виробництво оригінального обладнання). У майбутньому обидві компанії також прагнутимуть до співпраці у сфері виробництва міні-автомобілів.

Основною причиною обʼєднання зусиль японських компаній є значне відставання у перегонах за ринок електромобілів, що створює революцію на авторинку.

У 2023 році Nissan і Honda продали лише 140 000 і 19 000 електромобілів по всьому світу відповідно, тоді як Tesla і BYD були далеко попереду з 1,8 мільйона і 1,57 мільйона одиниць відповідно. У Китаї, найбільшому автомобільному ринку світу, Honda і Nissan були змушені змінити свій шлях експансії, оскільки вони боролися з недорогими електромобілями на місцевому ринку.

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Нагадаємо:

Китайська компанія Geely Automobile Holdings та французький автовиробник Renault оголосили, що інвестують до 7 мільярдів євро у нове спільне підприємство для розробки бензинових двигунів і гібридних технологій для автомобілів.

Економічна правда