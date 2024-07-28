Трамп обіцяє зробити США світовим лідером у криптовалюті

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Кандидат у президенти США Дональд Трамп, який раніше критикував криптовалюту, заявив, що він зробить країну світовим лідером у криптовалюті та запровадить лояльніше регулювання для цього сектору.

Про це він заявив під час конференції Bitcoin 2024, передає Reuters.

Трамп розкритикував спроби демократів регулювати цей сектор.

"Якщо ми не приймемо технологію криптовалют і біткоїнів, це зробить Китай, інші країни. Вони будуть домінувати, а ми не можемо дозволити Китаю домінувати. Вони і так досягли занадто великого прогресу", - сказав Трамп.

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Трамп, зокрема, пропонує створити президентську консультативну раду з питань криптовалют і національний "запас" біткоїнів, використовуючи криптовалюту, якою наразі володіє уряд США, і яка була значною вилучена в результаті дій правоохоронних органів.

"Ніколи не продавайте свій біткойн. Якщо мене оберуть, політика моєї адміністрації, США, полягатиме в тому, щоб зберегти 100% всього біткоїна, яким володіє або придбає уряд США в майбутньому", - сказав Трамп.

Раніше у 2021 році Дональд Трамп називав криптовалюту "аферою".

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Економічна правда