Lufthansa готує мільйонні позови проти екоактивістів, які блокували роботу аеропортів

Німецький авіаперевізник Lufthansa готується подати позови до активістів групи Letzte Generation ("Останнє покоління") через блокування роботи летовища у Франкфурті-на-Майні цього тижня, що завдало компанії численних збитків.

Про це представник перевізника сказав у коментарі Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

Речник Lufthansa стверджує, що компанія подасть позови після останньої акції Letzte Generation у Франкфурті – "так само, як ми це зробили після акцій у Гамбурзі, Дюссельдорфі та Берліні".

"Уже зараз можна передбачити, що сума збитків буде значно вищою, оскільки постраждало значно більше рейсів і пасажирів, і більше літаків довелося перенаправляти в інші аеропорти. Зараз ми визначимо точну суму збитків", – додав він.

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Після блокування аеропорту Берліна в листопаді 2022 року, а також Гамбурга і Дюссельдорфа в липні 2023-го, Lufthansa подала позови проти екоактивістів на загальну суму 740 тисяч євро. Поки що жоден із терористів не виплатив компенсацію.

Раніше цього тижня активісти з групи "Останнє покоління" заблокували роботу аеропорту Франкфурта, приклеївши себе до злітно-посадкових смуг. У результаті довелось скасувати близько 230 із 1400 запланованих рейсів, сімох активістів затримали.

Перед тим аналогічну акцію організували в аеропорту Кельна. Після цього німецькі політики закликали посилити захист летовищ, аби запобігти подібним інцидентам.

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Європейська правда