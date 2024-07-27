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У G-20 прогнозують "мʼяку посадку" світової економіки, однак ризики війни можуть цьому завадити

Субота, 27 липня 2024, 16:50 - Володимир Тунік-Фриз

Фінансові лідери G20 заявили в п'ятницю, що світова економіка, ймовірно, прямує до "м'якої посадки", але попередили, що війни і ескалація конфліктів можуть поставити під загрозу цю перспективу.

Про це йдеться у спільному комюніке після дводенної зустрічі в Бразилії, передає Reuters.

"Нас надихає зростаюча ймовірність м'якої посадки світової економіки, хоча численні виклики залишаються. Ризики включають війни та ескалацію конфліктів", - йдеться у спільному комюніке.

Міністри фінансів і керівники центральних банків "Групи 20" зобов'язалися протистояти протекціонізму в торгівлі і наголосили на необхідності зменшення економічної нерівності.

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Економічна правда

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