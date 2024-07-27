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Профспілки США уклали попередню угоду про покращення умов праці з Apple

Субота, 27 липня 2024, 12:58 - Володимир Тунік-Фриз

Коаліція організованих працівників роздрібної торгівлі Міжнародної асоціації машинобудівників та аерокосмічних працівників досягла попередньої угоди з Apple про покращення балансу робочого часу, підвищення заробітної плати та гарантії зайнятості.

Про це йдеться на сайті Міжнародної асоціації машинобудівників та аерокосмічних працівників.

Основні пункти попередньої трирічної угоди включають:

  • Баланс між роботою та особистим життям: Покращення графіку роботи із захистом як для нинішніх членів профспілки, так і для тих, хто працює неповний робочий день;
  • Підвищення заробітної плати: Середнє підвищення на 10% протягом терміну дії контракту та збільшення стартової заробітної плати для 80% класифікацій посад;
  • Гарантії зайнятості: Обмеження на кількість працівників за контрактом та положення про вихідну допомогу;
  • Справедливий і чіткий дисциплінарний процес із захистом і підзвітністю.

Угода зберігає всі поточні пільги та включає домовленість про переговори щодо будь-яких майбутніх доповнень.

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Працівники роздрібного магазину Apple в Таусоні, штат Меріленд, проголосують за попередню угоду 6 серпня.

Працівники магазину Apple в Таусоні проголосували за дозвіл на страйк у травні.

У червні 2022 року працівники Apple в Меріленді проголосували за вступ до профспілки Міжнародної асоціації машинобудівників та аерокосмічних працівників, ставши першими працівниками роздрібної торгівлі технологічного гіганта, які об'єдналися в профспілку в США.

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Економічна правда

США Apple компанії
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