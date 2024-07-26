LEV Development відкриють два нових готелі разом із керуючою компанією Maestro Hotel Management

Розвиток західних регіонів України в сегменті будівництва та гостинності набирає обертів. Девелопери активно будують прибуткову нерухомість і стикаються з питаннями стандартизації готельних вимог та управління готельною нерухомістю.

Наразі ринок керуючих компаній розширюється, і на ньому вже є лідери з відомими іменами.

Компанія LEV Development провела ґрунтовний відбір гідної керуючої компанії для готелів LEV City Hotel у Львові та LEV Resort Hotel у Буковелі.

У тендері взяли участь кілька українських компаній, кожна з яких запропонувала свої умови, бізнес-плани та прогнозовану прибутковість для інвесторів. Після детального аналізу було обрано Maestro Hotel Management.

Maestro Hotel Management вже майже десять років успішно займається операційним менеджментом готельних комплексів та ресторанів преміум-класу, що забезпечує бездоганний сервіс та вишуканість.

Особливою гордістю Maestro Hotel Management є її унікальний бізнес-портфель. Компанія керує такими легендарними готелями, як M1 Club Hotel 5*, італійський IL Decameron Luxury Design Hotel 5*, середземноморський Villa Le Premier 5*, елегантний бутік-готель Wall Street 4*, сучасний бізнес-готель Олександрівський 4*, готельний комплекс Weekend Family Hotel та багатьма іншими.

Винятковою особливістю Maestro Hotel Management є розвиток унікальності кожного з брендів, які входять у бізнес-портфель компанії. Це формує додаткову вартість для власника бізнесу.

Компанія створює ексклюзивні концепції та позиціонування для кожного об'єкта. Незабаром керуюча компанія представить нову концепцію LEV City Hotel, яка стане значною перевагою для гостей.

Однією з ключових переваг співпраці з Maestro Hotel Management є централізований відділ продажів, який ефективно диференціює продажі через всі канали для різних аудиторій, як B2B, так і B2C сегментів. Це гарантує високий рівень завантаженості готелів та стабільне зростання середнього тарифу.

Для зручності інвесторів, фахівці керуючої компанії розробляють онлайн-платформу Maestro Community, яка надасть можливість отримувати оперативні дані діяльності об'єктів у режимі реального часу.

Співробітництво з Maestro Hotel Management обіцяє найкращі фінансові результати для інвесторів проекту та створить унікальний досвід для кожного гостя LEV City Hotel та LEV Resort Hotel!