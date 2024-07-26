Хакери імітують сайт UKR.NET для викрадення поштових акаунтів - CERT-UA
П'ятниця, 26 липня 2024, 11:44 -
Хакери угрупуванням UAC-0102 розповсюджують електронні листи з метою викрадення даних облікових записів користувачів UKR.NET.
Про це повідомляє урядова команда реагування CERT-UA.
"Угрупуванням UAC-0102 протягом липня 2024 року здійснюється розповсюдження електронних листів із вкладеннями у вигляді архівів, що містять HTML-файл, відкриття якого забезпечує перенаправлення користувача на вебресурс, який імітує вебсторінку сервісу UKR.NET", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у випадку введення логіну та паролю, автентифікаційні дані будуть відправлені зловмисникам, а на комп'ютер жертві, у якості приманки, буде завантажено документ.
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З метою скорочення поверхні атаки CERT.UA рекомендує:
- увімкнути двохфакторну автентифікацію;
- уникнути використання публічних поштових сервісів зі службових ЕОМ;
- налаштувати фільтр для перенаправлення копій вхідних листів на корпоративну email-адресу, що дозволить здійснити аналіз електронного листа наявними засобами захисту.
Економічна правда.
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