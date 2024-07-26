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Суд скасував арешт з майна української "дочки" "Білоруснафти"

П'ятниця, 26 липня 2024, 10:50 - Артур Крижний

1 травня 2024 року Подільський районний суд Києва прийняв рішення скасувати арешт, накладений на майно компанії "Сервіс Ойл".

Про це стало відомо з апеляції прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва, яку суд відхилив і яка є у розпорядженні ЕП.

Так, майно "Сервіс Ойл", дочки "Білоруснафти", яка на 100% належить уряду Білорусі, арештували ще 8 червня 2022 року. 

Арешт було знято з різноманітного обладнання, включаючи сейсмічні вібратори, групу сейсмоприймачів, акумулятори, генераторну установку та інші технічні пристрої.

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Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва не погодився з цим рішенням і подав апеляційну скаргу, вимагаючи скасувати ухвалу слідчого судді та відновити арешт на майно "Сервіс Ойл".

31 травня 2024 року матеріали справи надійшли до Київського апеляційного суду, і суддя розглянув апеляційну скаргу прокурора. Після вивчення матеріалів справи та апеляційної скарги, суддя дійшов висновку, що відкриття апеляційного провадження є неможливим.

Це рішення було обґрунтовано тим, що згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України ухвали слідчого судді про скасування арешту майна не підлягають оскарженню в апеляційному порядку. 

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Таким чином, ухвала слідчого судді Подільського районного суду залишилася чинною. Прокурор має право оскаржити це рішення в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Довідка. Українська компанія "Сервіс Ойл" повністю належить "Білоруснафті", яка на 100% належить уряду Білорусі.

Нагадаємо:

У 2022 році Прокуратура передала активи білоруського підприємства на 4 мільярди гривень в управління Агентства з розшуку і менеджменту активів.

Економічна правда.

Білорусь санкції
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