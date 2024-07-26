2000 аптек і доступність по всій Україні: мережа аптек "Подорожник" зростає заради фармопіки

Сьогодні мережа є найбільшою в Україні і її аптеки розташовані в кожному регіоні держави. Постійними клієнтами, які довіряють мережі аптек "Подорожник" турботу про здоров’я, є 18 млн українців. СЕО Подорожника Тарас Коляда розповів, що головна мета зростання – бути ще ближче до кожного українця і щоб кожен, незалежно від обставин, мав доступ до всього необхідного для здоров’я.

"Ми будуємо покриття країни і для нас ключовим є проникнення в регіони, в маленькі містечка та села. Адже доступність – це так само про відстань до аптеки, про її розміщення, про те, що і в селі чи в містечку, у споживача є одна й та сама мережа аптеки, в яку він приходить і отримує зрозумілий рівень сервісу та пропозицій", – розповів Тарас Коляда.

Одне з крайніх відкриттів аптеки "Подорожник" відбулось у селищі Володарка на Київщині.

"Приємно, що люди відзначають якість нашого обслуговування і як ми стараємося їм допомогти. Звертають увагу на наш широкий асортимент, знижки, що особливо актуально для старшого покоління. Також людям зручно, що ми можемо їм замовити потрібні ліки й вони забирають їх. Нам дуже приємно, що відгуки позитивні, адже селище маленьке і всі один одного знають. Я тому й обрала саме цю професію, бо мені важливо піклуватися про ближніх і допомагати, надавати їм фармопіку", – розповіла фармацевт аптеки Карина Ручка.

Заради доступності мережа аптек долучається і реалізовує й державні ініціативи. Однією з таких стало відкриття першої на Рівненщині мобільної аптеки "Подорожник", яка забезпечує ліками мешканців 45-ти віддалених сіл регіону.

Якісний сервіс у всіх аптеках "Подорожник"

Кожен фармацевт мережі проходить навчання за спеціальними програмами перед початком роботи. Нещодавно для навчання молодих фахівців та удосконалення надання фармопіки відкрили перший в Україні Проєкт "Навчальна аптека "Подорожник". Потрапляючи у цю аптеку, молоді фахівці вчаться теорії, яку можуть одразу застосувати на практиці з реальними клієнтами аптеки.

"Ми вважаємо своєю місією і ціллю не тільки постійне підвищення кваліфікації фармацевтів, виведення їх на новий рівень, а в першу чергу, людяне спілкування з клієнтами. Адже завдання фармацевта – правильно вирішити запит клієнта і задовольнити його потреби. Ми сконцентровані на удосконаленні стандартів сервісу, який має бути однаковим у будь-якій аптеці мережі "Подорожник", – сказав Тарас Коляда.

За його словами, для компанії основне – це відповідати очікуванням клієнта і постійно покращувати клієнтський досвід, пропонуючи більше.

Широкий асортимент для різних потреб

Асортимент медичних товарів на вибір у аптеках "Подорожник" перевищує 25 000 позицій і постійно поповнюється новими згідно попиту людей. Мережа робить усе для того, щоб вирішувати більш широкий спектр проблем. Для клієнтів пропонують якісні ліки українських та іноземних виробників, ексклюзивну косметику, дитячі товари, засоби для догляду та інше.

"Пропонуємо різні цінові сегменти, щоб кожен міг обрати те, що підійде для його можливостей. Крім того, у наших аптеках працює державна програма "Доступні ліки", в межах якої препарати певних категорій можна отримати безплатно за рецептом лікаря. Адже ми відповідальні за доступ до всього потрібного для здоров’я і сфера, в якій працюємо є критично важливою", – розповів Тарас Коляда.

Активна робота для удосконалення сервісу та клієнтського досвіду приносить плідні результати і клієнти це відзначають. Мережа аптек "Подорожник" отримала визнання LOVEMARK-КОМПАНІЯ від Всеукраїнської премії за кращий клієнтський досвід UKRAІNIAN CX EXELLENCE. Це означає, що клієнти обирають саме Подорожник. Компанія працює та продовжує розвиватися.