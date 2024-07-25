За яких умов українці будуть повертатися додому та виїжджати – дослідження

Українські мігранти мають різні настрої щодо повернення в Україну, що залежить від їхнього рівня адаптації до життя в країнах тимчасового перебування чи інших факторів.

Про це йдеться в міграційному дослідженні Gradus Research

Більшість опитаних українських мігрантів (64%) не адаптувалися до життя в країнах тимчасового перебування, тож мають намір повернутися, але не можуть визначитись із термінами

Фактор адаптації суттєво впливає на намір повернутися назад до України, про який зазначили 55% респондентів. І найбільше прагнуть повернутися ті мігранти, які працюють віддалено на українські компанії (70%) або є тимчасово непрацевлаштованими (68%).

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Опосередковано впливає на адаптацію і пережитий досвід агресивної поведінки з боку резидентів країн тимчасового перебування: близько чверті опитаних (23%) зазначили, що стикалися з її проявами.

Для 36% опитаних українських мігрантів важливою є наявність фінансової допомоги в Україні на час повернення, а для 33% — можливість отримання чи облаштування житла в безпечних регіонах України.

Близько чверті респондентів (27%), натомість, готові емігрувати назад у разі посилення протиповітряної оборони України.

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Але тим не менш, 60% опитаних відчувають особисту безпеку за кордоном, і дещо більше (65%) є спокійними за безпеку своїх дітей, і для них це стає вагомим стримуючим фактором до повернення.

Що стосується очікуваних термінів зворотної міграції, то переважна більшість респондентів (62%) не готова назвати точні дати.

Водночас, основні push-фактори до можливої міграції українців — безпекові

А саме загроза власному життю і здоров’ю чи близьких (76%), можлива окупація регіону проживання (72%) і відсутність чи втрата житла (63%).

Після життєво критичних чинників, що можуть стимулювати людей релокуватися, слідує невпевненість щодо майбутнього для своїх дітей (58%).

Економічна правда