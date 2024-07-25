Китай розмістить облігацій на 41 мільярда доларів, щоб стимулювати споживання

Китайська влада розмістить ультра довгі боргові облігації для стимулювання економічного відновлення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національну комісію з питань розвитку та реформ.

Китай виділить 300 млрд юанів (41,40 млрд дол) у вигляді наддовгих казначейських облігацій для підтримки програми модернізації обладнання та повернення споживчих товарів.

Зазначається, що це крок для стимулювання економічного відновлення.

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Близько половини запланованих облігаційних позик буде використано для підтримки повернення споживчих товарів

Китай збільшить субсидії для кваліфікованих покупців нових енергетичних легкових автомобілів до 15 000-20 000 юанів кожна, згідно з повідомленням.

Повідомляється, що покупці деяких побутових приладів, включаючи телевізори, кондиціонери та комп'ютери, отримають субсидії, еквівалентні 15%-20% від їхньої ціни, але субсидія на кожну одиницю не перевищуватиме 2 000 юанів.

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В повідомленні також додають, що влада заборонить місцевим органам влади використовувати кошти від облігацій для погашення місцевого боргу та збалансування місцевих бюджетів.

Цього року Китай планує продати 1 трлн юанів спеціальних казначейських облігацій в рамках зусиль влади з відродження ключових секторів економіки, що переживає кризу.

Згідно з повідомленням, Китай знизить вимоги до проектних заявок для використання наддовгих спеціальних казначейських облігацій для підтримки модернізації обладнання малих і середніх фірм.

Економічна правда