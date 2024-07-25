Китай розмістить облігацій на 41 мільярда доларів, щоб стимулювати споживання
Китайська влада розмістить ультра довгі боргові облігації для стимулювання економічного відновлення.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національну комісію з питань розвитку та реформ.
Китай виділить 300 млрд юанів (41,40 млрд дол) у вигляді наддовгих казначейських облігацій для підтримки програми модернізації обладнання та повернення споживчих товарів.
Зазначається, що це крок для стимулювання економічного відновлення.
Близько половини запланованих облігаційних позик буде використано для підтримки повернення споживчих товарів
Китай збільшить субсидії для кваліфікованих покупців нових енергетичних легкових автомобілів до 15 000-20 000 юанів кожна, згідно з повідомленням.
Повідомляється, що покупці деяких побутових приладів, включаючи телевізори, кондиціонери та комп'ютери, отримають субсидії, еквівалентні 15%-20% від їхньої ціни, але субсидія на кожну одиницю не перевищуватиме 2 000 юанів.
В повідомленні також додають, що влада заборонить місцевим органам влади використовувати кошти від облігацій для погашення місцевого боргу та збалансування місцевих бюджетів.
Цього року Китай планує продати 1 трлн юанів спеціальних казначейських облігацій в рамках зусиль влади з відродження ключових секторів економіки, що переживає кризу.
Згідно з повідомленням, Китай знизить вимоги до проектних заявок для використання наддовгих спеціальних казначейських облігацій для підтримки модернізації обладнання малих і середніх фірм.
Економічна правда