Львів візьме 60 мільйонів кредиту на будівництво крематорію

Львівське комунальне підприємство "Муніципальна обрядова служба" візьме кредит на будівництво будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря у м. Львові.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Комунальне підприємство планує отримати кредит у розмірі не більше 60 млн грн, у формі невідновлюваної кредитної лінії в одному з державних банків, який готовий надати пільговий кредит по програмі "Доступні кредити 5-7-9%".

Вибір банку та текст договору буде погоджуватися з депутатами", - розповів Орест Тимчишин, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради.

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За його словами, необхідність крематорію у Львові є актуальною з кількох причин:

обмеженість місця на кладовищах. Львів має обмежені площі для нових кладовищ, а розширення існуючих кладовищ є проблематичним через щільну забудову міста та обмежену доступність землі;

кремація є більш екологічним варіантом, ніж традиційне поховання, вона зменшує навантаження на ґрунт, підземні води та повітря;

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поховання урни з прахом, є дешевшим варіантом у порівнянні з традиційним похованням.

Нагадаємо:

Проєкт будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря було обрано на Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі у 2021 році.

Економічна правда