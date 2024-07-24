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За кордоном відновили прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків

Середа, 24 липня 2024, 17:34 - Віктор Волокіта

З 24 липня відокремлені закордонні філії ДП "Документ" відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків.

Про це йдеться в повідомленні держпідприємства. 

В повідомленні зазначається, що для отримання послуг, вказаній категорії громадян необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду. 

Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

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"Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія)", - зазначили в ДП "Документ". 

Нагадаємо:

Відокремлені закордонні філії ДП "Документ" не приймали заявок і не видавали документів із кінця квітня після виходу відповідної постанови Міністерства закордонних справ.

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Економічна правда
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