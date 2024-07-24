Судитимуть ексміністра інфраструктури Пивоварського

Справу ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, якого обвинувачують у зловживанні владою, передали до суду.

Про це Пивоварський написав у Facebook.

"Сьогодні я отримав статус обвинуваченого. Розпочинається новий етап в моїй справі, яка далі буде розглядатися в суді і я повинен буду довести, що я не винен", – повідомив ексміністр.

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру Пивоварському у 2023 році. Пізніше ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн.

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За версією сторони обвинувачення, у 2015 році міністр спільно зі своїм першим заступником Володимиром Шульмейстером, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури, видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний".

Як вказувало САП, цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту "Південний" є державною власністю та перебуває у користуванні "АМПУ" і право на збори належить виключно державному підприємству.

"Натомість відповідно до цього наказу державному підприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями", - вважає САП.

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У результаті, на думку САП, ДП "АМПУ" було завдано понад $49,63 млн збитків.

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Наразі Андрій Пивоварський є керівником компанії WOG Holding.