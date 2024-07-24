Бізнес із початку року отримав доступних кредитів на понад 50 мільярдів

В Україні з початку року підприємці отримали понад 13 тисяч пільгових кредитів на більш як 50 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Від початку 2024 року українські підприємці отримали 13 394 пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 50,8 млрд гривень. Дві третини від цієї суми приходиться на сектори сільського господарства та переробної промисловості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом минулого тижня підприємці взяли ще 275 таких кредитів на суму 717 млн грн. Загалом від початку дії програми було видано 92,4 тис. кредитів на суму 317,7 млрд грн.

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З початку 2024 року підприємці отримали доступні кредити за такими цілями:

16,4 млрд грн - кредити на поповнення обігових коштів;

11,6 млрд грн - кредити бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;

10,6 млрд грн - кредити на розвиток переробних підприємств;

9,4 млрд грн - на реалізацію інвестиційних проєктів.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Економічна правда.

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