"Труба Медведчука": екснардеп і його спільники отримали підозру

СБУ

СБУ та НАБУ зібрали масштабну доказову базу у справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" і повідомили про підозру Медведчуку та його спільникам за заволодіння нафтопроводом.

Про це повідомляє пресслужба СБУ та Офісу Генпрокурора.

За матеріалами справи, організатором схеми із незаконної приватизації виступив підозрюваний СБУ у державній зраді екснардеп Віктор Медведчук. Він розпочав реалізацію цієї схеми у 2015 році у координації з тодішнім політичним керівництвом України та Росії.

Медведчук залучив до схеми третіх осіб, які згодом обійняли керівні посади на підприємстві, що "приватизувало" нафтопровід.

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Згідно з матеріалами провадження, після розпаду СРСР нафтопровід залишився у власності Росії, але у 2014-2015 роках Апеляційний і Вищий господарський суди підтвердили право України на володіння ним.

Однак, Медведчук з підтримкою тодішнього керівництва України домігся скасування цього рішення через Рівненський господарчий суд і організував продаж нафтопроводу швейцарській компанії, контрольованій учасниками схеми.

Після заволодіння нафтопроводом Медведчук та його спільники забезпечили його функціонування через підприємство "Прикарпатзахідтранс", а отримані прибутки переводили на рахунки афілійованих закордонних компаній та розподіляли між собою.

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Ця інформація підтверджується доказами, що є у розпорядженні НАБУ та СБУ, а також свідченнями самого Віктора Медведчука, наданими ним добровільно перед обміном з РФ.

У травні 2019 року прокачування дизеля через нафтопровід було заблоковано для повернення його у державну власність. У січні 2024 року Верховний суд України остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронні органи проводять комплекс заходів для притягнення підозрюваних, які знаходяться за кордоном, до відповідальності та встановлюють коло всіх причетних до цієї незаконної оборудки.

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