23 липня розпочалася масштабна кібератака, організована Головним управлінням розвідки Міноборони України, яка паралізувала роботу ключових банківських установ та платіжних систем по всій території Росії.

Про це повідомляють співрозмовники УП в ГУР.

Клієнти найбільших банків, таких як "Сбербанк", "Альфа-банк", "Райффайзен банк" та "ВТБ", зіткнулися з проблемами чи неможливістю скористатися онлайн-банкінгом та цифровими послугами.

Крім того, заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем росіян - "Системи швидких платежів "СБП" та Національної системи платіжних карт "НСПК".

Реклама:

Кібератака торкнулася і мобільних операторів, що призвело до перебоїв у роботі мобільного зв'язку та інтернету: постраждали "Білайн", "Мегафон", "Теле2" та "Ростелеком".

Російська влада визнала факт кібератаки, назвавши її справою рук "політично мотивованих хакерів". В українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення.

Представники ГУР МО України з гумором прокоментували ситуацію, зазначивши, що таким чином вони допомагають Росії здійснити "повернення до витоків" та відмовитися від "ворожих ліберальних цінностей", таких як онлайн-сервіси та інтернет. Вони жартома запропонували росіянам перейти на дерев'яні рахівниці, паперові абонкнижки та наскельний бухгалтерський живопис.

Реклама:

Економічна правда.