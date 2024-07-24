Окупанти атакували "Шахедами" Ізмаїл – пошкодили портову інфраструктуру

Російські загарбники уночі 24 липня атакували "Шахедами" місто Ізмаїл Одеської області, у результаті чого постраждала портова інфраструктура, житловий будинок, 3 людини дістали поранення.

Джерело: Ізмаїльська районна державна адміністрація у Facebook, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Дослівно РВА: "Уночі Росія знову атакувала Ізмаїльський район. У порушенні існуючих правил та звичаїв війни Росією умисно було здійснено масований обстріл БПЛА дронами-камікадзе "Шахед", у результаті чого постраждала портова інфраструктура на території м. Ізмаїл".

Деталі: Також адміністрація повідомляє про влучання у житловий будинок і про 3 постраждалих.

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"Внаслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок в м. Ізмаїл, виникло часткове руйнування вікон, сходової клітини та фасадної частини 5-ти поверхового житлового будинку без послідуючого загорання. Загиблих немає. На жаль, є постраждалі – госпіталізовано 3 особи", – зазначили в РВА.