ДОТ законтрактував постачальників балістичних шоломів із суттєвою економією

Державний оператор тилу законтрактував постачальників шоломів з суттєвою економією.

Про це повідомили в пресслужбі ДОТ, пише "Укрінформ".

"Завдяки ефективній стратегії закупівель Державний оператор тилу законтрактував постачальників шоломів бойових балістичних повнорозмірних та з високою обрізкою зі суттєвою економією", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, шоломи з високою обрізкою вдалось придбати за 7500 грн за одиницю, що на 1999 грн (21,05%) дешевше ніж закуплялось до початку роботи ДОТ. Також шоломи повнорозмірні закуплено за 7500 грн за одиницю, що на 800 грн (9,64%) дешевше ніж закуплялось до ДОТ. Усі шоломи відповідають технічним специфікаціям Міністерства оборони України.

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"Договори на шоломи укладені в першому півріччі 2024 року виконані на 90%. Тендер на постачання шоломів виграли два українські виробники з виробництвом в Україні. Значну економію вдалось досягти завдяки конкуренції та відкритій комунікації з ринком", - зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо:

Держпідприємство Міноборони "Агенція оборонних закупівель" 18-19 липня уклало низку угод на постачання квадрокоптерів Мavic 3T на 93,26 млн грн.

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Економічна правда.