Spotify заявив про рекордний квартальний прибуток

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Spotify опублікував рекордний квартальний прибуток, трохи випередивши очікування, що призвело до зростання його акцій більш ніж на 14% на попередніх торгах.

Про це повідомляє Reuters.

Прибуток зріс на 45% порівняно з попереднім роком до 1,21 млрд дол, що трохи перевищило очікування аналітиків. Прибуток на акцію в 1.44 дол також перевершив прогнози в 1.15 дол.

Повідомляєтсья, що минулого року шведський гігант потокового аудіо намагався скоротити витрати коштом звільнень та урізання маркетингового бюджету, водночас намагаючись розширити свою базу користувачів за рахунок промоакцій та нових інвестицій у подкасти.

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У другому кварталі 2024 року кількість платних підписників Spotify зросла до 246 мільйонів, що трохи перевищило очікування.

Зазначається, що виручка зросла на 20% до 3,81 млрд євро за другий квартал 2024 року, що трохи нижче прогнозу аналітиків у 3,82 млрд євро. Компанія не досягла власної мети щодо щомісячної кількості активних користувачів.

Раніше Spotify заявляв, що має на меті досягти 631 мільйона щомісячних активних користувачів, але за підсумками кварталу досягнув лише 626 мільйонів.

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Нагадаємо:

Стримінговий сервіс Spotify у 2023 році виплатив виконавцям 9 млрд дол роялті.