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Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Glovo

Вівторок, 23 липня 2024, 17:21 - Артур Крижний

Європейська Комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування, щоб оцінити, чи порушили Delivery Hero та Glovo правила конкуренції ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Так, Delivery Hero та Glovo - дві найбільші компанії з доставки їжі в Європі. З липня 2018 року Delivery Hero володіла міноритарною часткою в Glovo, а в липні 2022 року отримала одноосібний контроль.

Комісія занепокоєна тим, що перед поглинанням Delivery Hero і Glovo могли розподілити географічні ринки та обмінюватися комерційно важливою інформацією (наприклад, про комерційні стратегії, ціни, потужності, витрати, характеристики продукції).

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Комісія також занепокоєна тим, що компанії могли домовитися не переманювати співробітників одна одної. Такій практиці могла сприяти міноритарна частка Delivery Hero у Glovo.

Якщо це буде доведено, поведінка компаній може порушувати правила конкуренції ЄС, які забороняють картелі та обмежувальні ділові практики.

Комісія проведе своє поглиблене розслідування в першочерговому порядку. Початок офіційного розслідування не передбачає його результатів.

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Економічна правда.

доставка ЄС Україна
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