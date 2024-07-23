Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Glovo
Європейська Комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування, щоб оцінити, чи порушили Delivery Hero та Glovo правила конкуренції ЄС.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Так, Delivery Hero та Glovo - дві найбільші компанії з доставки їжі в Європі. З липня 2018 року Delivery Hero володіла міноритарною часткою в Glovo, а в липні 2022 року отримала одноосібний контроль.
Комісія занепокоєна тим, що перед поглинанням Delivery Hero і Glovo могли розподілити географічні ринки та обмінюватися комерційно важливою інформацією (наприклад, про комерційні стратегії, ціни, потужності, витрати, характеристики продукції).
Комісія також занепокоєна тим, що компанії могли домовитися не переманювати співробітників одна одної. Такій практиці могла сприяти міноритарна частка Delivery Hero у Glovo.
Якщо це буде доведено, поведінка компаній може порушувати правила конкуренції ЄС, які забороняють картелі та обмежувальні ділові практики.
Комісія проведе своє поглиблене розслідування в першочерговому порядку. Початок офіційного розслідування не передбачає його результатів.
Економічна правда.